Bayern, Altschaffl (Bild): "Tuchel molto vicino ad andare via". E Conte...

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Thomas Tuchel al Bayern Monaco è sempre più in bilico. Il tedesco infatti rischia seriamente l'esonero nei prossimi giorni dopo le tre sconfitte di fila ottenute contro Bayer Leverkusen, Lazio e Bochum. A questo proposito, Tobi Altschäffl, giornalista della Bild, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di TvPlay per chiarire la posizione dell'ex Chelsea. Queste le sue dichiarazioni: “Il Bayern Monaco è in crisi di risultati con Tuchel molto vicino ad andare via. Nella lista dei possibili sostituti c’è anche il nome di Antonio Conte che si sta guardando attorno e sta valutando la soluzione più giusta per il suo futuro, dopo aver detto no al Napoli qualche mese fa. C’è però un piccolo problema perché Conte attualmente non parla tedesco, ma chiaramente sarebbe molto interessato a questa possibilità”.

“Il Bayern Monaco in questo momento non sa cosa fare per quel che riguarda la panchina: ci sono tanti nomi ma in primis la società deve capire che strada intraprendere. Flick è stato contattato come traghettatore ma lui ha in mente un progetto più lungo. Oltre a Conte è stato fatto anche il nome di Zidane, ma al momento è solo un’ipotesi. Klopp? Resterà solo un sogno”.