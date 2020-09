Bergomi: “Juve e Inter sono dei cantieri aperti, la Lazio ha più certezze”

Pareggio nel posticipo della domenica tra Juventus e Roma con i bianconeri che salgono a 4 punti in classifica. In testa ci sono Napoli, Milan e Verona a 6 ma Lazio, Inter e Atalanta hanno una partita in meno. Negli studi di Sky Sport, Caressa e la sua "squadra" hanno già iniziato a parlare di corsa scudetto e su chi può competere con gli uomini di Pirlo. L'ex difensore Beppe Bergomi ha spiegato: "Juve e Inter sono ancora dei cantieri aperti. I due allenatori devono continuare a lavorare. Ci sono delle squadre che invece hanno delle certezze come il Napoli, la Lazio, l'Atalanta e il Milan. Tra l'altro i biancocelesti lo scorso anno sono stati penalizzati molto dagli infortuni. In particolare quello di Lucas Leiva".