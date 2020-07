Brocchi: "Necessaria la fiducia dalla società per il tecnico. Inzaghi alla Lazio con Tare..."

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi sta già preparando il prossimo campionato in Serie B. La rassegna stampa di Radiosei riporta un'intervista in cui parla dell'importanza della fiducia della società per un allenatore, con un passaggio anche su Inzaghi e la Lazio: "Ogni allenatore ha bisogno di fiducia dalla società. Simone Inzaghi ha potuto allenare la Lazio perché c'era Tare, o Gattuso il Milan perché c'era Mirabelli. Io sento una fiducia che va oltre il ruolo. Berlusconi e Galliani sono pretenziosi e io ho un bel peso in più per non deluderli. E mi piace averlo".

