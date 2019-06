Burak Yilmaz, finalmente Serie A: il turco è vicino al Lecce

È stato il tormentone simbolo dell'era Lotito: Burak Yilmaz è stato acquistato dalla Lazio, più volte, senza mai vestire la casacca biancoceleste. Difficile a credersi, ma ogni qualvolta che l'attaccante turco sembrava essere a un passo dal trasferimento a Roma, qualcosa andava storto. Un agente troppo pretenzioso, la sfortuna, o persino lo spettro di una maledizione che aleggiava tra lui e l'Italia. Fatto sta che Yilmaz, salvo una parentesi cinese, non ha mai lasciato la Turchia. Continuando comunque a segnare a raffica. Ben 23 gol in 25 partite lo scorso anno, 16 su 22 presenze in questa stagione. Alla soglia dei 34 anni (li compirà tra un mese) la punta del Besiktas ha voglia di riscatto e tentare la fortuna nel Bel paese. È troppo tardi per la Lazio, destinata a rimanere il rimpianto della sua carriera, ma non per il Lecce. Proprio il club salentino sta trattando con i turchi per compiere il destino di Yilmaz e portarlo in Italia, lo riporta alfredopedulla.com. Il portale rivela che la trattativa sarebbe già a buon punto, con Burak che avrebbe già detto il fatidico “sì” ai giallorossi, a cui mancherebbe quindi solo l'intesa con il Besiktas. Il club di Istanbul ha acquistato Yilmaz a gennaio dal Trabzonspor per 1,3 milioni, ma è già tempo di dirsi addio: la Serie A aspetta il suo figlio prediletto, con buona pace dei tifosi biancocelesti.

LAZIO, ALTRO MURO IMBRATTATO CON SCRITTE ANTISEMITE

CALCIOMERCATO LAZIO, FENERBAHCE SU BADELJ

TORNA ALLA HOMEPAGE