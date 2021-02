Cagliari, Semplici si allontana: ecco chi potrebbe essere l'erede di Di Francesco

E' stato un sabato sera concitato per la dirigenza del Cagliari. L'ennesima sconfitta arrivata venerdì sera ha fatto maturare l'idea dell'esonero di Di Francesco. Come sostituto si è pensato subito a Leonardo Semplici, ma con lui non è stato trovato l'accordo di massima e quindi si è dovuto virare su altri nomi. Come riporta Sky Sport sono stati sondati sia l'ex Rastelli (senza successo però) che Andreazzoli. La virata finale sarebbe stata fatta su Donadoni, ma i paletti messi dalla società sullo staff tecnico (vorrebbero essere mantenuti sia allenatore in seconda che preparatore atletico) potrebbero essere fatali. Sicuramente il ritorno di Capozzucca può essere un'arma in più per i rossoblù. L'unica cosa certa è che Di Francesco presto dovrà svuotare il suo ufficio.

Lazio, Inzaghi e i suoi record: di diritto nell'élite del calcio italiano

Serie A, due big match nel pomeriggio. La Roma in serata: le partite di oggi

TORNA ALLA HOMEPAGE