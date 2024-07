La Roma vuole rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione e ha messo gli occhi su Matías Soulé, ala destra classe 2003 di proprietà della Juve che nell'ultima annata si è messo in mostra con la maglia del Frosinone. Come riporta Gianluca Di Marzio, è quasi fatta per il passaggio in giallorosso, i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli legati ai bonus.