Calciomercato Lazio, il Barcellona taglia Neto e Riqui Puig: le novità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Continuano i grandi tagli in casa Barcellona. Se lo scorso anno il sacrificato numero uno è stato Lionel Messi, quest'anno sono tre i calciatori che rischiano di dover lasciare la Spagna. Le regole fiscali inserite nella liga, infatti, impongono al Barcellona di non poter esagerare con gli stipendi. Così, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i blaugrana sono pronti a non convocare Neto, Riqui Puig e Umtiti. I primi due nelle ultime settimane sono stati accostati a più riprese alla Lazio. Entrambi con il contratto in scadenza nel 2023 sembrano non voler proseguire in Catalogna. Diversi i motivi con il portiere che guadagna quasi 5 milioni di euro a stagione per fare il secondo. Uno stipendio monstre di cui il Barca vorrebbe privarsi e di cui l'italobrasiliano non vorrebbe fare a meno. Il suo nome era entrato in ottica Lazio per il dopo Strakosha, ma le voci non hanno trovato riscontro ma solo smentite. Diversa la situazione del classe 1999. Il frutto della cantera sembra voler provare una nuova esperienza e i catalano non vorrebbero perderlo a parametro zero, per questo sono pronti ad ascoltare offerte per lui. Sulle sue tracce ci sono Benfica e Valencia, ma in Spagna sono sicuri che anche la Lazio ci starebbe facendo più di un pensierino.