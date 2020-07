Calciomercato Lazio, si scalda l'asse con la Viterbese: piace anche Guerrieri

Si scalda l'asse Lazio-Viterbese. Come anticipato nelle scorse ore, Alessandro Rossi è vicinissimo a vestire la maglia della squadra della sua città nativa, dopo l'esperienza di questa stagione alla Juve Stabia. A Viterbo ritroverà l'ex biancoceleste Tounkara. Ma potrebbe non essere l'unico. La società gialloblu, militante nel campionato di Serie C, sta cercando anche un rinforzo fra i pali. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, piace molto Guido Guerrieri, che avrebbe così la possibilità di ritrovare una maglia da titolare dopo la sfortunata esperienza al Trapani, che lo ha relegato al ruolo di terzo portiere alla Lazio. A Viterbo è tornato anche Ludovico Ricci, la cui esperienza con la Primavera biancoceleste è terminata presto a causa dello stop del campionato. Il difensore era arrivato alla Lazio in prestito a gennaio.

