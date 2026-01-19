Calciomercato Lazio | Toth al Bournemouth, è fatta: le ultime
19.01.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sfuma definitivamente un altro obiettivo della Lazio. Alex Toth è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bournemouth. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista passerà dal Ferencvaros al club inglese a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro più bonus.
Il classe 2005 si è anche già sottoposto alle visite mediche di rito con la sua nuova squadra ed è pronto a iniziare la sua avventura in Premier League. Il suo profilo era finito nel mirino della società biancoceleste, ancora a caccia di un centrocampista dopo la cessione di Guendouzi e l'arrivo di Taylor.
