Caos Napoli, Osimhen risponde all'agente di Kvara: "Pezzo di m***a"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Caos Napoli. Durissima risposta da parte di Victor Osimhen alle parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia. Il procuratore aveva detto chiaramente: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro".

La replica dell'attaccante del Napoli, ora in ritiro con la Nigeria per preparare la Coppa d'Africa 2023, non si è fatta attendere ed è stata davvero diretta tramite i social: "Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragioni. Stupido. TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!!!".

Interviene anche Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano: "Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino".