Caressa: "Di Bello non deve più arbitrare, a fine stagione sarà una tragedia"

Anche a Sky Sport continuano le polemiche sui fatti di Lazio-Milan, con il conduttore e giornalista Fabio Caressa che commenta così l’operato dell'arbitro Marco Di Bello: "Di Bello deve andare a casa e non arbitrare più. Due errori clamorosi, uno a Bologna e uno a Roma. In base a quale regola è un arbitro internazionale? In Europa ha arbitrato al massimo la Conference League, in Italia gli affidano i big-match. Lotito si è lamentato pesantemente, credo che a fine campionato sarà una tragedia".

Nelle scorse ore era arrivato l'attacco del presidente biancoceleste Claudio Lotito: "Mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati, servono altri organismi per fare determinate valutazioni. Manca l'affidabilità del sistema, quindi bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose. Si deve vincere per merito, mentre oggi si è superato tutti i limiti possibili. Vengo io a parlare per evitare che le parole vengano strumentalizzate. La squadra si farà valere nelle sedi preposte. Il sistema dovrà dare risposte, con fatti e non con parole".