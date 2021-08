Champions League, i sorteggi dei gironi: la Juve pesca il Chelsea, mentre l'Inter...

Si sono svolti questo pomeriggio a Istanbul i sorteggi per la fase a gironi della Champions League. Inter, Juventus, Atalanta e Milan sono i club italiani che parteciperanno a questa fase della competizione. La Juventus affronterà il Chelsea vincitore della Champions League 2020/21 , l'Atalanta affronterà il City di Guardiola e il Villarreal vincitore della scorsa Europa League. Più complicata sarà per il Milan che si ritrova nel girone Atletico Madrid Liverpool e Porto. Di seguito la divisione in gironi:

GRUPPO A: Manchester City, Paris SG, Lipsia, Bruges

GRUPPO B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GRUPPO C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPPO E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dynamo Kiev

GRUPPO F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmo

