Coppa Italia, dove vedere Lazio - Parma in tv e streaming

La Lazio ha dominato il derby con la Roma ed è tornata in corsa per il quarto posto in classifica. Il campionato però viene messo da parte per un momento, i biancocelesti mettono nel mirino gli ottavi di Coppa Italia. Giovedì 21 gennaio alle 21.15 la squadra di Inzaghi sfiderà all'Olimpico il Parma. Pochi giorni fa la sfida del Tardini con la vittoria della Lazio grazie ai gol di Luis Alberto e Caicedo, stavolta inizierà il cammino nella coppa nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e in streaming si Rai Play.