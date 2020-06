Coronavirus/Premier, un positivo su 1.197 test effettuati: è del Tottenham

Un nuovo caso positivo al Covid-19 in Premier League. Si tratterebbe di un tesserato del Tottenham, che attraverso un comunicato ufficiale ha dichiarato: “A causa della riservatezza medica, il nome dell'individuo non verrà divulgato. Si tratta di un soggetto asintomatico, che ora si autoisolerà per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test". Sugli ultimi 1.197 test effettuati, quello del Tottenham, è come annuncia la lega inglese, l’unico riscontrato.

