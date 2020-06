Lazio, siparietto tra Leiva e Acerbi: “Doppio giallo? Per fortuna niente Var” - FT

Sono ripresi da qualche giorno gli allenamenti di gruppo nel centro sportivo di Formello. I giocatori della Lazio sono tornati a respirare aria di normalità, e sui social network si sono sbizzarriti con post ironici dove vengono immortalati mentre giocano partitelle e preparano schemi. “Doppio giallo” scrive come didascalia dell'ultima foto di Instagram Lucas Leiva, mentre gli viene tirato il fratino in un contrasto con Acerbi. “Meno male non c’era il Var”, con tanto di emoji, risponde il difensore tra i commenti. La ripresa si avvicina, e tra una risata e l’altra in allenamento, i calciatori biancocelesti si stanno preparando a tornare presto a giocare sui campi di Serie A.

