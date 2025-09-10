Cremonese, ecco Vardy: "Sottovalutato per tutta la carriera, adesso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Cremonese oggi è il giorno della presentazione di Jamie Vardy, il colpo di mercato più clamoroso di questa sessione estiva: “È stato fantastico finora, la città è tutto fuorché tranquilla come mi avevano detto. È stato tutto molto divertente, ho scoperto un po’ la città e conosciuto tanti tifosi”.

“Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre faticato e lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto. È un ottimo inizio, ma sappiamo che sarà lunga”, queste le parole dell’attaccante.

