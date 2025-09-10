Italia, Valentini: "Chiesa? Delusione, sarei andato a Coverciano a piedi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Antonello Valentini ha detto la sua sulla Nazionale dopo le prime due gare degli Azzurri con Gattuso alla guida: “Gattuso è stato molto onesto e realista nelle dichiarazioni post gara. Il fatto è che alcuni giocatori rendono meno rispetto a quanto fanno con i rispettivi club".

"L'unica speranza è che gli scandinavi facciano un passo falso contro Israele, perché altrimenti non c'è alternativa ali play-off".

"Chiesa? Al posto suo sarei andato a piedi a Coverciano e in più avrei fatto carte false anche per tornare a giocare in Italia. Per me è una delusione la scelta che ha preso".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.