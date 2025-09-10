Fiorentina, Pradè: "Vogliamo vincere! L'anno scorso per l'Europa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato e sulla nuova stagione, parlando anche degli obiettivi in campionato. Ecco le sue parole in merito: "Gli obiettivi? Vogliamo vincere qualcosa, dopo esserci andati tante volte vicino. Il sesto posto con 65 punti dello scorso anno è un bel traguardo, che ci lascia l'amaro per non essere andati in Europa League. Noi vogliamo migliorarci e costruire, e penso che il mercato abbia dato la dimostrazione della forza di questa società. Sono stati spesi 92 milioni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.