Paganini sulla Lazio: “Ha un grande allenatore come Sarri e senza coppe può…”
Dopo otto anni la Lazio non giocherà nelle competizione europee. Come il Milan, infatti, la squadra di Sarri in questa stagione sarà impegnata solo in campionato. Proprio su questo si è espresso il giornalista Paolo Paganini ai microfoni di news.superscommesse.it, parlando della possibilità che questo scenario possa diventare un vantaggio per le due formazioni.
Di seguito le sue parole: “Il Milan può farcela col duo Allegri-Leao; la Lazio anche, perché ha un grande allenatore che è Sarri. Ma non dimenticherei tra le big la Roma, che con Gasperini può crescere ancora. Sono convinto che con 1-2 giocatori in più avrebbe potuto lottare per traguardi importantissimi, ma anche così farà un grande campionato”.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.