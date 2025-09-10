Paganini sulla Lazio: “Ha un grande allenatore come Sarri e senza coppe può…”

Dopo otto anni la Lazio non giocherà nelle competizione europee. Come il Milan, infatti, la squadra di Sarri in questa stagione sarà impegnata solo in campionato. Proprio su questo si è espresso il giornalista Paolo Paganini ai microfoni di news.superscommesse.it, parlando della possibilità che questo scenario possa diventare un vantaggio per le due formazioni.

Di seguito le sue parole: “Il Milan può farcela col duo Allegri-Leao; la Lazio anche, perché ha un grande allenatore che è Sarri. Ma non dimenticherei tra le big la Roma, che con Gasperini può crescere ancora. Sono convinto che con 1-2 giocatori in più avrebbe potuto lottare per traguardi importantissimi, ma anche così farà un grande campionato”.

