FORMELLO - Lazio, Rovella affaticato: la situazione verso il Sassuolo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Problemi per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è tornato dalla Nazionale con un leggero affaticamento all'adduttore. Nulla di preoccupante, ma la precauzione è massima visto soprattutto il derby imminente. In questi giorni sarà gestito, il rischio di un infortunio più serio è troppo grande. Contro il Sassuolo, quindi, con ogni probabilità giocherà Cataldi, come successo all'esordio in campionato a Como.

Sarri però potrà contare su Zaccagni, nonostante sia rientrato a Formello con una contusione alla caviglia sinistra. Si rivedranno anche Romagnoli (rientrato dalla squalifica), Vecino e Pedro, già da ieri pomeriggio tornati in gruppo, e su Isaksen, che dalla scorsa settimana ha ripreso a lavorare con la squadra e sarà convocato.

Nulla da fare invece per Lazzari bloccato da un "affaticamento" al polpaccio, come comunicato dalla società. Lunedì farà nuovi controlli, ma è a forte rischio anche per il derby. Difficile anche che torni subito a disposizione Patric, ancora molto indietro di condizione dopo l'ultimo infortunio. Gli allenamenti continueranno domani con una doppia seduta, in campo dovrebbero rivedersi gli ultimi nazionali (Dia, Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Hysaj). Sabato mattina la rifinitura.

