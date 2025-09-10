Lazio | Sarri e il problema del palleggio: la soluzione (forse) è in casa

Maurizio Sarri ha iniziato a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 18:00. Tra rientri dall'infortunio e impegni con le nazionali, il tecnico toscano pensa ad alcuni cambiamenti. Uno di questi potrebbe prevedere la titolarità di Reda Belahyane nel ruolo di mezzala sinistra: il marocchino ha stupito in positivo contro il Verona e, visti anche gli impegni che hanno coinvolto Fisayo Dele-Bashiru con la Nigeria, potrebbe ritagliarsi il suo spazio nel centrocampo biancoceleste.

Questa Lazio non è a immagine e somiglianza del tecnico, questo è un concetto che è stato ribadito più volte dal suo secondo insediamento a Formello. Uno dei problemi principali è infatti la mancanza di qualità e palleggio, vuoti che potrebbero essere colmati dalle caratteristiche di Belahyane, brevilineo ma con un piede con pochi eguali in rosa.

In quasi due anni in Italia, il classe 2004 ha messo in evidenza queste sue caratteristiche: infatti, come riporta La Repubblica, considerando le partite disputate con le maglie di Verona e Lazio, la sua media dei passaggi completati è pari al 90,4%. Questa sua indole, unita anche alla bravura nell'eludere la pressione degli avversari ricorrendo al dribbling e guadagnando campo, può fargli scalare gerarchie nel reparto e nelle idee di Sarri. Il tecnico cerca soluzioni per ovviare all'assenza di innesti, e forse qualche carta da giocare si trova proprio in casa Lazio.

