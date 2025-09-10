Como, il diesse Ludi: “Nico Paz? Il gol contro la Lazio è la prova che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti pazzi per il progetto del Como. Ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo Carlalberto Ludi ne ha parlato, spiegando gli obiettivi stagionali e i movimenti dell’ultima sessione di mercato. In particolare, poi, si è soffermato anche sulle qualità di Nico Paz, in gol (e un assist) alla prima giornata contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nico Paz è un giocatore moderno, di grande tecnica e forza con discreta rifinitura, il gol con la Lazio ne è la prova. E’ un giocatore che ha gol nei piedi nelle gambe ha buoni tempi di inserimento ma li deve migliorare. E’ un giocatore che da grande disposizione anche in fase difensiva, è un giocatore moderno. Se prendiamo il PSG dell’anno scorso come squadra di riferimento in cui tutti anche quelli di talento lavorano lui è in quel solco li. E’ un ragazzo top, un campione. Forse come persona anche meglio“.

“Oggi la Champions League non è un sogno, è qualcosa di irreale. Migliorare la posizione dell’anno scorso è invece l’obiettivo che dobbiamo porci come mentalità e poi come obiettivo. Sappiamo che questa squadra può avere margini, sappiamo che va accompagnata, perché i giovani vanno fatti crescere. In panchina abbiamo un fuoriclasse. In virtù di questo speriamo di fare un gran campionato. L’anno scorso dal 10^ posto all’Europa c’erano 16-17 punti. Con il nostro lavoro speriamo di colmare quel gap lì“.