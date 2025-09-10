Lazio, De Grandis (Sky): "Domenica il primo bivio. Mandas? Credo che la società..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ha presentato la partita di domenica contro il Sassuolo, prima di concentrarsi su alcuni singoli, in particolar modo su Mandas e il suo minutaggio.
"Domenica contro il Sassuolo è il primo piccolo bivio della stagione, squadra con zero punti in campionato e una settimana prima del derby, bisogna fare attenzione. Spero che continui il progresso di gioco della Lazio, dal Como al Verona c’è stata una crescita e spero che in una partita difficile come quella di domenica si possa continuare a crescere. Mi aspetto una partita divertente e credo che Dele-Bashiru possa fare dei progressi".
"In questo momento credo ci siano delle pressioni della società per far giocare di più Mandas per valorizzarlo. In alcune partite in cui puoi pensare sia più efficace un uscita dal portiere con palla lunga, Mandas può diventare utile".
