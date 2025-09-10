Nico Paz miglior Under 23 di agosto. De Siervo: "È il simbolo del giocatore tecnico"
Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato al sito ufficiale la notizia dell'assegnazione del premio come miglior Under 23 del mese di agosto a Nico Paz, autore già di un gol e un assist: "È fondamentale che la Serie A individui e valorizzi il talento potenziale dei migliori giovani che stanno compiendo un processo definitivo di maturazione nel nostro campionato. Siamo lieti che il primo calciatore a conquistare questo premio sia Nico Paz, già vincitore del titolo di miglior giovane al termine della scorsa stagione e oggi simbolo di giocatore tecnico, capace di saltare l`uomo creando la superiorità numerica, di fornire assist o passaggi con il contagiri.
Il fantasista della nazionale argentina incarna perfettamente lo spirito di questo premio, deliziando non solo i tifosi del Como, ma tutti gli amanti del bel gioco con giocate di altissimo livello che mettono in luce la sua classe cristallina e la sua visione di gioco".