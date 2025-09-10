Nico Paz miglior Under 23 di agosto. De Siervo: "È il simbolo del giocatore tecnico"

10.09.2025 18:30 di  Ludovica Lamboglia  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato al sito ufficiale la notizia dell'assegnazione del premio come miglior Under 23 del mese di agosto a Nico Paz, autore già di un gol e un assist: "È fondamentale che la Serie A individui e valorizzi il talento potenziale dei migliori giovani che stanno compiendo un processo definitivo di maturazione nel nostro campionato. Siamo lieti che il primo calciatore a conquistare questo premio sia Nico Paz, già vincitore del titolo di miglior giovane al termine della scorsa stagione e oggi simbolo di giocatore tecnico, capace di saltare l`uomo creando la superiorità numerica, di fornire assist o passaggi con il contagiri.

Il fantasista della nazionale argentina incarna perfettamente lo spirito di questo premio, deliziando non solo i tifosi del Como, ma tutti gli amanti del bel gioco con giocate di altissimo livello che mettono in luce la sua classe cristallina e la sua visione di gioco".