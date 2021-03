Crotone, Cosmi: "Se fossi stato in panchina non so se sarebbe finita così"

Un Serse Cosmi rammaricato quello che, al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Crotone, si è presentato in conferenza stampa: “C'è rammarico perché abbiamo rimontato due volte e tranne l'occasione di Immobile non abbiamo subito niente. Si dovevano fare gli ultimi dieci in maniera diversa. Bisognava stare attenti sulle palle alte, stare fuori e comunicare con la panchina non è facile. Se fossi stato in campo due minuti prima del 3-2 avrei fatto due cambi. Non c’è stata la possibilità di farlo, non so se sarebbe finita così. Frustrante stare in tribuna, non si possono togliere gli allenatori per situazioni assurde. Prendiamo dei gol evitabili: il primo gol è una lettura elementare, ci può stare che uno possa anche fare la sponda ma non che calci completamemte da solo. Se poi c'è Milinkovic finisce che sei sotto di un gol. Non posso comunque rimporverare tanto alla squadra anche se fino a cinque minuti dalla fine ero convinta di pareggiarla".

Il tecnico dei calabresi ha analizzato la sconfitta anche ai microfoni di Sky Sport: "Gol mangiato da Rispoli? Di fronte aveva un grande portiere. Era una situazione che meritava solo per il grande passaggio di Ounas. La partita non va ridotta tutta a questo episodio. Abbiamo affrontato la partita con troppo timore. Il primo gol era evitabilissimo anche se la conclusione di Milinkovic è stata bellissima. Il cross er leggibile e una difesa a 5 non può subire un gol del genere. Poi abbiamo preso fiducia. Il secondo gol sicuramente un bel tiro di Luis Alberto ma anche lui era completamente indisturbato. Prima delle sostituzioni la partita era incanalata verso un pareggio con poche occasioni. C'è stato un tiro sbagliato dove è stato bravo Caicedo a realizzare. Siamo amareggiati perché abbiamo perso a 5 minuti dalla fine. Un punto oggi non avrebbe stravolto la nostra classifica ma ci avrebbe dato autostima che ci serviva dopo la vittoria con il Torino. Non ci abbattiamo siuramento: Ho detto la squadra di riposare perché è stressata al livello nervoso. Mi è dispiaciuto perchè ho visto i ragazzi rammaricati negli spogliatoi. Il risultato poteva essere diverso ma lo accettiamo con grande sportività".

