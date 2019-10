Di Vaio: "Mihajlovic meriterebbe la Panchina D'oro"

L'ex calciatore della Lazio e attuale responsabile scouting del Bologna Marco Di Vaio - come riporta la rassegna di Radiosei - ha parlato di Sinisa Mihajlovic, affermando che meriterebbe la Panchina d'Oro: "Panchina d’oro? La meriterebbe per l’impatto e l’impronta che ha avuto e dato in quei cinque mesi di un campionato fa e per come sta vivendo il presente anche quando ha 40 di febbre, anche quando la spossatezza potrebbe vincerlo, lui è con noi. Sempre".

