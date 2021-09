Europa League, via alla seconda giornata: il programma completo

La seconda giornata della fase a gironi di Europa League è alle porte. Bisogna iniziare a macinare punti per passare il proprio girone, specialmente se lo si vuole fare da primi in classifica. Sono 16 le partite in programma questa sera suddivise nelle sue consuete fasce orarie, quella delle 18:45 e quella delle 21. Per quanto riguarda le italiane, entrambe saranno impegnate in casa contro una squadra russa. La Lazio, dopo la sconfitta sul campo del Galatasaray, ospita la Lokomotiv Mosca. Il Napoli, reduce dal pareggio con il Leicester, se la vedrà al Maradona contro lo Spartak Mosca.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GRUPPO A

Lione-Brøndby giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta streaming DAZN

Sparta Praga-Rangers giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Lione 3, Sparta Praga 1, Brøndby 1, Rangers 0

GRUPPO B

Real Sociedad-Monaco giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport 255 e streaming DAZN

Sturm Graz-PSV Eindhoven giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Monaco 3, Real Sociedad 1, PSV Eindhoven 1, Sturm Graz 0

GRUPPO C

Legia-Leicester City giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Footballe Sky Sport 254, streaming DAZN

Napoli-Spartak Mosca giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming DAZN

CLASSIFICA: Legia 3, Napoli 1, Leicester City 1, Spartak Mosca 0

GRUPPO D

Fenerbahçe-Olympiakos giovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta streaming DAZN

Royal Antwerp-Eintracht Francofortegiovedì 30 settembre ore 18.45 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Olympiakos 3, Fenerbahçe 1, Eintracht Francoforte 1, Royal Antwerp 0

GRUPPO E

Lazio-Lokomotiv Mosca giovedì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8, streaming DAZN

Marsiglia-Galatasaray giovedì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming DAZN

CLASSIFICA: Galatasaray 3, Marsiglia 1, Lokomotiv Mosca 1, Lazio 0

GRUPPO F

Braga-Midtjylland giovedì 30 settembre ore 21 – diretta streaming DAZN

Ludogorets-Stella Rossa giovedì 30 settembre ore 21 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Stella Rossa 3, Ludogorets 1, Midtjylland 1, Braga 0

GRUPPO G

Celtic-Bayer Leverkusen giovedì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255e streaming DAZN

Ferencváros-Real Betis giovedì 30 settembre ore 21 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: Real Betis 3, Bayer Leverkusen 3, Celtic 0, Ferencváros 0

GRUPPO H

Genk-Dinamo Zagabria giovedì 30 settembre ore 21 – diretta streaming DAZN

West Ham-Rapid Vienna giovedì 30 settembre ore 21 – diretta streaming DAZN

CLASSIFICA: West Ham 3, Genk 3, Rapid Vienna 0, Dinamo Zagabria 0