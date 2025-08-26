Ex Lazio | Giuseppe Pancaro compie gli anni: gli auguri della società
Oggi è il compleanno di Giuseppe Pancaro, uno degli eroi dello scudetto del 2000 e protagonista di quegli anni stupendi. La società scrive: "Compie oggi 54 anni l'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro. Con la Lazio dal 1997 al 2003, Pancaro ha conquistato uno Scudetto, 2 Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Nella Capitale vanta 220 presenze e 7 reti, due di queste (entrambe contro l`Inter, ndr), decisive per la vittoria del campionato 1999/2000".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.