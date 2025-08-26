Torino, Baroni entra nella storia (in negativo): mai una partenza così brutta
Esordio amarissimo per Marco Baroni sulla panchina del Torino. L'Inter è senza pietà: finisce 5-0 la sfida a San Siro, con i granata mai veramente in partita e che segnano così una delle pagine più nere della loro storia. Infatti, come riportato da Giuseppe Pastore, il Torino non aveva mai perso con uno scarto dai tre gol in su alla prima giornata di Serie A.
