Como, il Real Madrid non ha riscattato Nico Paz: restano due possibilità
Nico Paz si posiziona tra i gioielli più costosi di questa Serie A. Il Como si è permesso di rifiutare una proposta da 70 milioni da parte del Tottenham, ma non solo. Ora c'è l'idea di rinegoziare la clausola a favore del Real Madrid, visto che la ricompra sarebbe fissata a 10 milioni nel 2026 e 11 nel 2027, mentre ora la valutazione è cresciuta enormemente.
Questa estate il Real aveva altre priorità, come Huijsen in difesa e Carreras come terzino sinistro, più Mastantuono e Alexander Arnold, preso a un mese dalla scadenza contrattuale con il Liverpool solo per il Mondiale per Club.
L'argentino è quindi destinato a tornare al Real Madrid, a meno che non ci sia un'idea diversa da parte della proprietà comasca. Cioè quella di diventare, in un paio di anni, una delle migliori squadre d'Europa.