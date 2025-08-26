Lazio, un anno dalla scomparsa di Eriksson: il ricordo della società - FOTO

È passato un anno dalla scomparsa di Sven-Goran Eriksson, figura iconica di una Lazio che ha fatto sognare tutto il tifo biancoceleste tra gli anni novanta e gli anni duemila. La società lo ha ricordato così:

"Un anno fa, ci lasciava Sven Goran Eriksson, allenatore del nostro secondo scudetto e non solo. Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997.

In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea. Eriksson non è stato solo l’allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico".

