Lazio, Belahyane riparte dal Verona: ora chiama Sarri e cerca spazio

RASSEGNA STAMPA - All'Olimpico contro l'ex. Sarri ritrova (di nuovo) Reda Belahyane. Già tornato a disposizione contro il Como, il centrocampista sarà in panchina anche contro il Verona alla seconda giornata. Pare ormai aver superato il problema alla caviglia rimediato prima dell'amichevole contro il Burnley, datata lo scorso 9 agosto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il marocchino sta migliorando: è uno dei pochi su cui il tecnico biancoceleste può contare a gara in corso. Ora avrà una settimana di lavoro per rimettersi in pari a livello di condizione e provare ad avere spazio. Nel ritiro di Formello, in particolare, era stato testato come mezzala destra, poi lo stop. Adesso è pronto a ripartire.

