Lazio, senti Pancaro: "Sarri deve adattarsi ai giocatori. Con Mancini nel 2002..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

RASSEGNA STAMPA - Un’estate senza acquisti e un esordio da dimenticare. Il periodo in casa Lazio è tutt’altro che semplice ma la stagione è appena iniziata e gli uomini di Sarri sono chiamati a invertire la rotta nell’immediato. Una reazione, forte, come quella che ebbe la Lazio di Mancini nel 2002/2003.

Tra i veterani di quella squadra c’era anche Giuseppe Pancaro che, raggiunto dai microfoni de Il Messaggero, si è così espresso in merito: “Non ci può essere tutta quella differenza vista domenica. La Lazio è stata sovrastata in tutto e Sarri deve trovare una soluzione”.

Le responsabilità certo sono anche della società. Ma quale può essere la strada giusta? Per Pancaro la soluzione di Sarri deve essere quella di adattarsi ai giocatori: “Ad esempio Tavares e Lazzari fanno la differenza se liberi di attaccare ma ingabbiati nel gioco storico di Sarri perdono le loro peculiarità come Guendouzi”.

Se quest’anno può essere paragonato alla squadra di Mancini in cui lui fu protagonista: “Quello era un organico forte e con Mancini siamo ripartiti quasi in modo naturale. Tra di noi toccammo le corde giuste e lo stesso deve fare Sarri”.

Sull’obiettivo Europa: “Difficile. Si sono rinforzate tante squadre che di solito partivano dopo la Lazio come Como, Fiorentina e Bologna”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.