Lazio, ora testa al Verona: anche Lotito a Formello? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - Obiettivo mettersi alle spalle la sfida contro il Como. Il ko all’esordio della Lazio ha lasciato amarezza ma la stagione è appena iniziata e non bisogna fare drammi.
L’ha detto mister Sarri subito dopo il match, lo ribadirà alla squadra alla ripresa degli allenamenti. Il tecnico ha concesso un giorno di riposo ai calciatori che si ritroveranno a Formello oggi martedì 26 agosto per una doppia seduta e per iniziare a preparare la sfida dell’Olimpico contro il Verona.
Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche il patron Lotito potrebbe essere presente agli allenamenti per far sentire il suo sostengo al tecnico e alla squadra.
