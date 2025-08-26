Calciomercato Lazio | Basic all'Empoli? Corsi: "Impossibile, costa troppo..."
Tra gli esuberi di cui la Lazio proverà a liberarsi negli ultimi giorni di mercato c'è senza dubbio Toma Basic. Ormai da tempo fuori dal progetto della società, il croato è in scadenza di contratto e nelle scorse settimane è spuntato l'interesse dell'Empoli in Serie B. A questo proposito, ai microfoni di Radio Olympia, il presidente del club azzurro Fabrizio Corsi si è espresso proprio sul possibile affare per il centrocampista. Di seguito le sue dichiarazioni: “Interesse in quest’ultima settimana di mercato per Basic? Impossibile, per l’Empoli costa troppo…”.
