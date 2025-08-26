Torino, Baroni dopo l'Inter: "Siamo addolorati, ma rifarei le stesse scelte"

TUTTOmercatoWEB.com

Bruttissimo esordio in campionato per il Torino di Marco Baroni, uscito sconfitto da San Siro contro l'Inter per 5-0. Nel post partita, l'ex tecnico della Lazio ha espresso il suo pensiero sulla gara ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Siamo addolorati per il risultato, ci deve dare la giusta determinazione e cattiveria che oggi non siamo riusciti a mettere in campo. Noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che ti mettono in certe condizioni. La squadra non è partita male, ma non ha giocato con la giusta ferocia. Una squadra come il Torino non può fare solo due falli nel primo tempo, dobbiamo mettere più pressione e su questo c'è sicuramente da lavorare".

"Se si va a vedere un gol solo è stato frutto della costruzione, gli altri sono nati da errori nostri. Dobbiamo crescere e farlo velocemente, perché in questo inizio di campionato abbiamo partite difficili. Questa sconfitta deve darci la spinta per trovare la compattezza e l'equilibrio che vogliamo. Rifarei le stesse scelte perché abbiamo patito tantissimo le palle inattive ma sono state soprattutto le disattenzioni a punirci e una squadra come la nostra non può averle".

