Lazio, Sarri e il confronto rimandato con la squadra: le sue riflessioni

Silenzi, musi lunghi, nessun confronto a Formello il giorno dopo la sconfitta a Como. I discorsi sono rimandati a domani, davanti c'è il ritorno all'Olimpico contro l'Hellas Verona dove non vincono da febbraio 2025. Sarri, aldilà del livello tecnico superiore, alla riva del lago si aspettava maggior aggressività, linearità nelle scelte e una reazione che non c'è stata.

Come riporta il Messaggero, secondo il parere del Comandante, la Lazio si sarebbe spaventata facendosi prendere a schiaffi dai giovani del Como. Un giorno e mezzo di riflessioni prima di affrontare faccia a faccia la squadra domani a Formello: questo è ciò che farà Sarri. Un altro gol incassato a inizio secondo tempo, dodici furono l'anno scorso in Serie A, 16 totali in stagione.

Sarri rivede i fantasmi di Baroni: squadra piatta, senza qualità e sfiduciata nella corsa e nel ritmo. Il tecnico spera solo in una brutta giornata, ma se si dovesse ripetere anche contro il Verona, ecco he è pronto a lavorare durante la sosta a una rivoluzione del modulo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.