Lazio, Sarri punta il Verona e spera nel recupero di Vecino: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Imperativo mettersi alle spalle il brutto ko di Como e ripartire. La Lazio dovrà necessariamente cambiare rotta anche se sarà difficile sperare nel recupero dei giocatori ancora out. Tra loro l’unica flebile speranza è quella di poter rivedere Matias Vecino. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’uruguaiano vuole provarci anche se i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi impongono prudenza.

Forzare i tempi potrebbe infatti portare il rischio di nuovi stop e per questo lo staff medico biancoceleste lo valuterà giorno dopo giorno monitorando i carichi e parlando costantemente con Sarri.

Oggi il centrocampista si sottoporrà a nuovi accertamenti e da qui si capirà come proseguire: se concedergli qualche minuto già domenica oppure scegliere la via della prudenza.

Nessun margine invece per gli altri: Patric era a Como insieme ai compagni ma non è ancora pronto per tornare in campo, Isaksen reduce dalla mononucleosi tornerà dopo la pausa per le nazionali. L'unico calciatore in netto miglioramento è Belahyane già convocato contro il Como.

