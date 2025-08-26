Italia, infortunio per Tonali contro il Liverpool: Gattuso in ansia

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Campanella d'allarme per il Newcastle e soprattutto per l'Italia. Sandro Tonali si è fatto male alla spalla sinistra nel corso della partita di ieri sera contro il Liverpool in Premier League (persa 3-2 al minuto 100): il centrocampista ex Milan è rimasto vittima di un problema che lo ha visto muovere a fatica il braccio prima di lasciare il terreno di gioco al 67'. Non filtrano buone sensazioni dai Magpies, logicamente in apprensione per la propria colonna del centrocampo.

Brutto colpo per la Nazionale

Ma è una brutta notizia anche per la Nazionale e il neo commissario tecnico Gennaro Gattuso, che nella giornata di venerdì renderà nota la prima lista dei convocati della sua gestione in occasione degli impegni dell'Italia di settembre con Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre). La presenza di Tonali per le due partite valide le qualificazioni ai Mondiali 2026 è da considerare a rischio.

La ricostruzione

Tonali è rimasto fermo e dolorante a terra al minuto 55 della partita contro il Newcastle ieri, in seguito ad uno scontro di gioco con Hugo Ekitiké, attaccante del Liverpool. L’impatto della spalla sinistra sul prato del St. James’ Park ha generato la sofferenza evidente del centrocampista azzurro e l'uscita dal campo dopo vari accertamenti e il braccio sinistro completamente immobile non preannuncia nulla di buono. Gattuso resta in ansia, in attesa di novità sulle condizioni dell'ex Milan.