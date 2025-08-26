Mattei: "Sarri preso per tamponare le falle. La Lazio può arrivare..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, dà un suo pronostico sulla posizione finale della Lazio in classifica e critica la gestione societaria. Ecco di seguito le sue parole:

“La prima cosa che mi viene in mente se penso a Eriksson è che è stato ‘un signore della panchina’; è stato tale sia dentro che fuori dal campo; potevi anche incalzarlo ma non perdeva mai la calma e la sua signorilità. La Lazio è in mano ad una persona ancorata ad un calcio anni ’60-’70. Il calcio va avanti, quello è superato. Nella Lazio sta avvenendo una remissione tecnica ed economica evidente, si sta perdendo potere d’acquisto. Servirebbe alzare le entrate, ma questo non è mai capitato. Qui la politica è ‘tagliare le spese’, ma a forza di tagli questa è la situazione. Ripeto, per me la Lazio potrà arrivare tra l’ottavo e il decimo posto. La Lazio se la batterà con Fiorentina e Bologna, una fa la Conference e una l’Europa League ciò significa che nella passata stagione hanno fatto meglio. Sarri preso per tamponare le falle che si stavano creando”.

