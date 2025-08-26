Lazio, Rambaudi sicuro: "Il cambio di modulo non risolve i problemi!"

Si continua a parlare della brutta sconfitta della Lazio contro il Como, all'esordio nella nuova Serie A. Ai microfoni di Radiosei, l'ex centravanti Roberto Rambaudi ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra di Sarri e sui limiti che si sono visti in campo. Di seguito le sue parole.

“Il sistema di gioco non risolve il problema; prima di tutto i giocatori devono diventare protagonisti. Il giorno di riposo ci sta, anche per schiarire un po’ le idee. Tornando alla gara di domenica, ci sono sia i meriti del Como che i demeriti della Lazio: loro hanno una grande identità, un’importante idea di calcio e hanno preso giocatori funzionali, giovani ma con qualità; noi camminavamo, subivamo. Se mi trovo sempre a rincorrere gli avversari, devo trovare una strategia diversa.

"Lottare per vincere non è semplice, non tutti i giocatori sono in grado di giocare in alcune piazze, soprattutto come questa. Questa squadra deve verticalizzare subito; il portatore di palla, che sia Rovella o Guendouzi, deve avere più soluzioni, con 4-5 uomini davanti alla linea della palla: Castellanos, il trequarti, il terzino che diventa esterno e così via”.

