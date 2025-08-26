Lazio, il centrocampo va in sofferenza: Dele-Bashiru delude a Como

RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo della Lazio fatica ed è in difficoltà: cessano molte alternative e questo non è un punto a favore per Sarri. Apparsi spaesati, contro il Como Guendouzi e Cataldi sono stati aggrediti, Dele Bashiru è apparso smarrito, disordinato. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista è stato tra i giocatori che hanno toccato meno palloni (28). Solo Castellanos (22) e Cancellieri (27) hanno fatto peggio tra i titolari, ma non sono mediani.

E Sarri? Il Comandante continua a insistere, prova a costruirlo ma il tempo stringe. Quando le mezzali non hanno funzionato ha sempre cambiato. Oggi ha solo Dele-Bashiru perché Vecino non è ancora pronto, in ritiro ha sperimentato Belahyane, preso da regista. L’unica soluzione può essere Rovella mezzala con Cataldi regista.

Sul primo gol ha lasciato il vuoto a centrocampo, lasciando solo Cataldi, salendo in pressione sul centrale difensivo. Il reparto mediano era quello che andava potenziato di più, i blocchi di mercato hanno solo che creato un ulteriore buco. Da qui a gennaio non ci sono altre soluzioni se non quelle interne. Si può cambiare modulo, nelle prossime ore si capiranno le mosse di Sarri soggette a riflessioni.

