Verona, un rinforzo in vista della Lazio: in arrivo un difensore dall'Inghilterra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona è vicina a chiudere un altro colpo. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club scaligero starebbe per assicurarsi cn un vero e proprio blitz Armel Bella-Kotchap, difensore classe 2001 del Southampton. Il calciatore è atteso in Italia per le visite mediche, il prossimo avversario è la Lazio e Zanetti spera di averlo a disposizione per la gara.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.