Como, Acquafresca: "Ero convinto vincesse con la Lazio..."

Alla presentazione della Fishing&padel cup a san Vincenzo in provincia di Livorno, l'ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ha parlato della prima giornata di Serie A e si è soffermato anche sulla sfida tra Como e Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Ero convinto vincesse con la Lazio e può essere a mio parere tra le prime sei".

