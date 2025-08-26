Lazio, Sarri riflette dopo il ko di Como: valutazioni anche sul modulo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - “Non perdere la testa”, queste le prime parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Lazio a Como. La prestazione dei biancocelesti è stata insufficiente sotto tutti i punti di vista e la Lazio non è riuscita a reagire non mettendo mai in campo i diktat del tecnico studiati e provati in settimana. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri aveva chiesto ai suoi aggressività e invece per tutta la gara, di fatto, ha richiamato la squadra: “Siamo piatti”.

Insomma la sconfitta contro i lariani è pesante ma quello che può fare il tecnico è continuare a lavorare. Domenica al rientro da Como l’umore era ovviamente pessimo e Sarri non ha parlato con i suoi giocatori ieri mattina a Formello. Oggi la squadra riposerà e poi si tornerà in campo per la doppia seduta per preparare la sfida contro il Verona. Il tecnico dovrà lavorare sodo provando a superare alcuni evidenti limiti come la mancanza della mezz’ala sinistra o la catena di destra debole con Lazzari e Cancellieri annichiliti a Como.

Possibile che il tecnico decida di cambiare modulo? A luglio aveva pensato al 4-3-1-2 ma con questo assetto Zaccagni dovrebbe giocare trequartista con Pedro unica alternativa e con Isaksen che non avrebbe posto. Nel finale di Como Sarri ha scelto il 4-2-3-1, il modulo utilizzato da Baroni, con Pedro a destra, Dia dietro al Taty e Zaccagni a sinistra.

