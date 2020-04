Fase 2, il Papa sostiene la linea Conte e si dissocia dalla Cei: "Serve prudenza"

Ha fatto discutere parecchio la posizione della Cei (Conferenza episcopale italiana) che, in virtù dell'ultima decreto legge, ha visto compromesso l'esercizio della libertà di culto. Una situazione che sembrava inizialmente aver convinto il premier Conte a fare dietrofront e a concedere la celebrazione delle messe all'aperto. Ma il confronto con la Cei è ancora in corso.

Questa mattina, intanto, Papa Francesco ha sconfessato la Conferenza episcopale e si è allineato con la posizione del Governo. Sono bastate poche parole a Bergoglio, prima di iniziare la sua consueta messa mattutina a Casa Santa Maria, per comprendere la sua posizione: "In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni”.