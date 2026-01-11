Fenerbahce, Guendouzi: "Che inizio! Sono in un club speciale" - FOTO
Un debutto da sogno per Matteo Guendouzi. Il centrocampista, passato dalla Lazio al Fenerbahce per trenta milioni di euro, ha vinto la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray segnando uno dei due gol decisivi.
Su Instagram il francese ha ringraziato tutti i suoi nuovi tifosi, mostrando il trofeo e il premio di migliore in campo. Di seguito quello che ha scritto.
"Grazie ai tifosi per l'amore e il supporto sin dal primo giorno. Sento già di essere arrivato in un club speciale, in una famiglia speciale. Vincere una finale contro la nostra più grande rivale, indossando questi colori, segnando e lottando insieme dopo soli due giorni... significa molto per me. Sono orgoglioso di iniziare questo viaggio con voi in questo modo. Questo è solo l'inizio. Il meglio deve ancora venire. Sono affamato, motivato e pronto a dare tutto per questo club e per questi colori".