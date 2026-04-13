Fiorentina - Lazio, rigore su Noslin? Parla Marelli: "Ecco cosa ne penso"
13.04.2026 22:23 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Continuerà a far discutere la decisione dell'arbitro Fabbri di non concedere il calcio di rigore dopo il fallo di Mandragora su Noslin. Addirittura, l'olandese è stato ammonito per simulazione. L'ex arbitro Marelli, commentatore tecnico per Dazn, ha rivisto l'azione ed espresso il proprio parere sull'operato del direttore di gara:
"Sono totalmente d'accordo sulla valutazione da parte di Fabbri. Dal labiale diceva che il contatto era veramente lievissimo. Giustamente, secondo il mio parere, ha confermato la decisione in campo. L'ammonizione per simulazione è forse eccessiva, attraverso l'on field review avrebbe potuto anche revocarla, è previsto dal protocollo se ingustamente comminata".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.