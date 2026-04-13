Fiorentina, Mandragora a Dazn: “Grande passo verso la salvezza”

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La Fiorentina supera la Lazio e ipoteca la salvezza. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn Rolando Mandragora. Queste le sue parole: “Sicuramente è un grande passo verso la salvezza, dopo un’annata particolare che non è partita bene. Stiamo provando a risollevarla il più possibile”.

“Ora dobbiamo archiviare la partita e pensare al Crystal Palace. Davanti alla nostra gente forse possiamo fare con entusiasmo qualcosa di importante. Noi all’interno proviamo a crederci, chiedo ai tifosi di esserci giovedì, ne abbiamo bisogno. E poi penseremo alla salvezza, che non è ancora raggiunta”.