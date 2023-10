Fiorentina, problemi per un titolare: le sue condizioni verso la Lazio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Problemi in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano, prima della sfida contro l'Empoli, deve fare i conti con un infortunio dell'ultim'ora. Si tratta di Cristiano Biraghi, capitano della Viola, che non è stato convocato per il posticipo di Serie A di domani sera. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il terzino sarà assente a causa di un colpo preso nell'ultima rifinitura con l'Italia prima del match contro l'Inghilterra. Proprio per questo lo staff tecnico ha deciso di lasciarlo a riposo per vedere se riuscirà a recuperare prima per il Cukaricki in Conference League e poi per la Lazio in campionato.